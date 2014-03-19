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Mardin'de Nevroz kutlamalarında bir kişinin elinde ses bombası patladı

Nusaybin'de E.T. isimli 16 yaşındaki gencin patlama sonucu iki parmağının koptuğu belirtildi

19 Mart 2014 22:31

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen nevruz kutlaması sonrasında bir kişinin ses bombası ile yaralandığı belirtildi. Yaralanan kişinin ses bombasını polise atmak isterken elinde patladığı iddia edildi. 
Nusaybin'de Çağ Çağ deresi yakınındaki alanda nevruz etkinliği düzenlendi. Mardin Bağımsız Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, burada yaptığı konuşmada, herkesin oyuna sahip çıkması gerektiğini söyledi. "Amacımız sadece bir belediye almak değildir" diyen Türk, "Zaman artık demokratik özerkliği inşa etme zamanıdır. Zaman artık Kürt halkının kardeşlik günüdür. Kürt halkı özgür olmadan bu toprakta yaşayan hiç kimse özgür olmayacaktır" dedi.
Sona eren etkinliğin ardından yüzü kapalı bir grup, yola barikat kurdu. Polisin 'dağılın' uyarılarına taş ve ses bombası atarak karşılık veren gruba, tazyikli su ile müdahale edildi. E.T. isimli 16 yaşındaki gencin patlama sonucu iki parmağının koptuğu belirtildi. 

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