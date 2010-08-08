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Mardin'de mayın patladı: 3 asker şehit

Mardin'in Nusaybin İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu, 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

08 Ağustos 2010 03:00

T24 - Mardin'in Nusaybin İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu, 3 asker şehit oldu. Mayın tuzağını kuran PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Nusaybin İlçesi Kovancılar Mevkii'nde teröristler dün akşam uzaktan kumandalı mayın yerleştirdi. Bölgede arama ve tarama yapan askerlerin geçtiği sırada mayın infilak etti. Meydana gelen patlamada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 asker şehit oldu. Yaralı asker helikopter ile Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mayınlı tuzağı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

　

2 araç yakıldı

Mayınlı tuzağın kurulduğu bölgede dün akşam saatlerinde bulunan karakola hazır beton götüren 2 aracın PKK'lılar tarafından durdurularak yakıldığı ve bu olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

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