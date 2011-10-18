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Mardin'de KCK operasyonu MARDİN (A.A)

18 Ekim 2011 16:37

-Mardin'de KCK operasyonu MARDİN (A.A) - 18.10.2011 - Mardin ve ilçelerinde KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/Kongra-Gel üyesi oldukları, yasa dışı eylemleri organize ettikleri, bu eylemlere katılarak örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, örgütün faaliyetleri çerçevesinde suç işledikleri, KCK sistemine bağlı olarak ''Mardin Kent Meclisi'' adı altında illegal bir yapılanma oluşturdukları iddiasıyla sabah saatlerinde il merkezi, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonlarda, Mardin merkezde 9, Kızıltepe ilçesinde 9, Nusaybin ilçesinde 2, Derik ilçesinde 1 ve Mazıdağı ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 22 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Nusaybin ilçesinde gözaltına alınanlar arasında eski Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tanhan ile Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Doğan'ın da yer aldığı öğrenildi.

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