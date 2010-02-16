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Mardin'de KCK operasyonu: 16 tutuklama

Mardin'de, KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Mardin'de, KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik 13 Şubat tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 18 zanlı, Mardin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı mahkemece tutuklanırken, 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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