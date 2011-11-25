-Mardin'de KCK operasyonu: 11 gözaltı MARDİN (A.A) - 25.11.2011 - Mardin ve ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında BDP Mardin İl Başkanı'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Mardin merkez, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde KCK'ya yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 ay önce seçimde BDP Mardin İl Başkanı olan Abdullah Akikol'un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürülğüne götürüldü. Gözaltına alınanların ifadesinin alınmasına başlandı.