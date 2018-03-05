T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de kazada yaralanan 3 eşek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de araç çarpması sonucu yaralanan 3 eşek, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi

05 Mart 2018 18:52

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de araç çarpması sonucu yaralanan 3 eşek, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı\'na bağlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirildi. Yaralı eşekler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için, karayolu ile İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne gönderildi.
Son teknoloji aletlerle donatılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, hem Mardin hem de bölgedeki sokak hayvanlarının tedavi merkezi haline geldi. Sık sık, tedavisi zor olan ya da veterinerlerin müdahalede yetersiz kaldığı hayvanların getirilerek, tedavi sonrası sağlıklarına kavuştuğu merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Mustafa Yaman, \"Yaptığı çalışmalarla örnek belediyeciliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi alanında da örnek çalışmalar yapıyor. Şehrimizdeki her canlı bizim için önemli. Özellikle sokakta yaşayan ve sahibi olamayan hayvanları daha çok önemsiyoruz. Bundan dolayı atıl durumda aldığımız hayvan barınağını belediye olarak geliştirerek modern bir yer yaptık. Aldığımız son teknolojiler ile barınağımızı sokak hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi haline getirdik. Mesai arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla kısa sürede çevre illerden buraya sokak hayvanlarını kabul ettik\" dedi.
Kentte araç çarpması sonucu yaralanan 3 eşeğin İstanbul\'a tedavi için gönderilmeleri hakkında bilgi veren hayvan barınağı yetkilileri ise şunları söyledi:
\"Daha önce İstanbul’a gönderdiğimiz hayvanlarımızı takip ediyoruz. Bu eşeklerimizi gönderdikten sonra iyi bir tedavi süreci bekliyoruz. Rehabilitasyon merkezi olarak bize bütün çevre illerinden hayvanlar geliyor. Kedi ve köpek gibi hayvanları son teknoloji ile tedavi ediyoruz. 3 eşeği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderiyoruz. Hayvanlarımız yollarda 3 saatte bir dinlenmek zorunda. 25-30 saatlik bir yolculuktan sonra İstanbul’da olacak.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİNBüyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire BaşkanlığıHayvan BarınağıRehabilitasyon MerkeziYaralıVeteriner FakültesiSonMardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan BarınağıMardinSıkVali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24