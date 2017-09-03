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Mardin'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı 

Emrullah KARAKAŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

03 Eylül 2017 18:27

Emrullah KARAKAŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Şanlurfa yönünden gelerek Mardin\'in Derik İlçesi yönüne giden Abdulkadir Arı yönetimindeki 34 VCF 47 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Göngürü\'nün kullandığı 34 TB 4167 otomobil, Üçyol mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan toplam 6 yaralı, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan 51 yaşındaki Meyhan Arı kurtarılamayarak öldü. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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