Mardin'de katliam

Mardin merkeze bağlı Bilge Köyü'nde dün akşam bir düğüne uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Mardin Vali yardımcısı Ferhat Özen, olayda 45 ölü, 6 yaralı var açıklamasında bulundu. Ölü ve yaralılar ambulanslarla hastaneye getiriliyor.



Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde düğün yerine maskeli kişilerin 4 değişik koldan otomatik silah ve el bombaları ile yaptığı saldırıda ortalık kan gölüne döndü. Mardin Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen yaptığı açıklamada 45 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığı bildirirken, kentte geniş güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.



Mazıdağı'na bağlı Bilge Köyü'nde düğün öncesi yapılan imam nikahı sırasında halkın taplandığı alana, saat 21.30 sıralarında yüzleri maskeli olduğu bildirilen 4 kişi, 4 değişik bölgeden el bambaları ve otomotik silahlarla ateş açtı. Suriye üzerinden gelen toz bulutunun kapladığı ve korucu olan erkeklerin çoğunluğunun görevde bulunduğu bir sırada düzenlenen saldırıda ortalık kan gölüne döndü. Tam bir can pazarının yaşandığı köydeki düğün yeri, feryat edenlerin yardım çığlıkları ile inlerken, saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.



Düğün yerinde yaralılar Mardin ve Diyarbakır ile çevre ilçelerdeki sağlık merkezlerine ambulans ve otomobillerle taşındı. Ölen ve yaralananların çoğunluğunun kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi. İmam nikahını kayan köy imamının da yaralılar arasında olduğu bildirilirken, saldırı sırasında çiftin yaralanıp yaralanmadığı ise öğrenilemedi.



Olay nedeniyle Mardin'de güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.



Mardin Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen olayın terör saldırısı ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Vali Yardımcısı Özen, alınan ilk bilgilere göre saldırıda 44 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin de yaralandığını söyledi.



Güvenlik güçleri, köyde ve hastanelerin çevresinde yeni olay yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. Mardin Belediye Başkanı Beşir Ayanoğlu, Mardin Devlet Hastanesi morguna 16 ceset geldiğini, 3 yaralının da ameliyatta olduğunu bildirdi. Bu arada diğer ölenlerin ise çevre hastanelerde götürüldüğü öne sürüldü.



'Odaya toplayıp kurşuna dizdiler'



Saldırıdan, divanın altına saklanarak kurtulan 19 yaşındaki bir kız, yüzleri maskeli saldırganların düğün evinin önündeki kalabalığı bir odaya toplayıp kurşuna dizdiğini söyledi. Saldırganlar ayrıca, yan odada namaz kılan imamı da öldürdü.



Saldırının eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin kızının düğün töreni sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Silahlı saldırı olayının iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi.



'16 ceset hastanede'



Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Aytaç Akgül, Bilge Köyü'nde meydana gelen olayda yaşamını yitiren 16 kişinin cesedinin Mardin Devlet Hastanesi'nde olduğunu, köyde de çok sayıda ölünün bulunduğunu söyledi.



Kaymakam Akgül, yaptığı açıklamada, Mazıdağı'na bağlı Bilge Köyü'nde düzenlenen bir düğün törenine henüz kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili, "Mardin Devlet Hastanesi'nde 16 ölü, köyde de çok sayıda ölü var" dedi.



Başbakan, İçişleri Bakanı Atalay’dan bilgi aldı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’deki saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dan bilgi aldı.



Edinilen bilgilere göre, AKP MYK toplantısı devam ederken Başbakan Erdoğan’a, Mardin’deki saldırı olayı ile ilgili bilgi notu iletildi.



Olayla yakından ilgilenen Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı telefonla arayarak olayla ile ilgili bilgi aldığı belirtildi. (AA, DHA)

