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Mardin'de karakola yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Savur ilçesinde, Serenli Köyü Jandarma Karakolu'na yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı

13 Ekim 2018 18:53

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Savur ilçesinde, Serenli Köyü Jandarma Karakolu\'na yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Savur ilçesine bağlı Serenli köyündeki jandarma karakoluna bugün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Olayda, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Diyarbakır 7\'nci Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı\'na götürüldü. Askerler burada hazır bekletilen ambulanslarla Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ek binasına sevk edildi. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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