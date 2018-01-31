Mardin'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde aynı kişiye ait bir depo ile işyerine düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda bin 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kızıltepe\'de ise yolcu otobüsündeki 2 kişinin üzerinde kokain bulundu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine dün, ismi açıklanmayan bir kişiye ait işyeri ve depoya operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, bin 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yolcular üzerinde yapılan aramada ise 2 yolcu üzerinde 41 gram kokain ele geçirildi.

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