Mardin’de jandarma karakoluna bombalı saldırı; 1 sivil hayatını kaybetti, 3'ü asker 12 yaralı

Mardin Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bugün saat 20.15 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdi. Jandarma binası önüne getirilen araç, uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada o sırada yoldan geçen bir TIR sürücüsü ile jandarma binası önündeki nöbet kulübesinde bulunan 3'ü asker 12 kişi de yaralandı.



Durumu ağır olan TIR sürücüsü kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Patlama sırasında yoldan geçen ve hayatını kaybeden TIR sürücüsünün Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki Halil İbrahim Sevimli olduğu belirlendi.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası önüne daha önceden olası saldırıya karşı geniş güvenlik önlemleri alındığı ve binanın önünün beton bloklarla kapatıldığı belirtildi. Beton bloklar nedeniyle patlatılan aracın komutanlık binasında az hasara neden olduğu öğrenildi.

Saldırıda yaralanan ve aralarında 2 yaşındaki çocukların da bulunduğu 3’ü asker 12 kişinin tedavileri ise Ömerli ve Mardin Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Ömerli’de ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. PKK’lıların tahrip gücü yüksek patlayıcıyı koyduğu aracın şiddetli patlamasında yaklaşık 500 metre mesafedeki binaların camlarının kırıldığı ve bazı binalarda ise hafif hasar meydana geldiği belirtildi. Aracın patlatıldığı noktada ise büyük bir çukur meydana gelirken, İlçe Jandarma Komutanlığı binasında da hasar yaşandığı öğrenildi.