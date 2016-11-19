Mardin'de İl Eş Başkanı dahil 20 DBP'li tutuklandı

Mardin’de terör soruşturması çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 DBP’liden, aralarında İl Eş Başkanı Ahmet Eken’in de bulunduğu 20'si tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde DBP il ve Derik, Nusaybin, Savur, Dargeçit, Ömerli, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçe binaları ile çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında DBP İl Eş Başkanı Ahmet Eken’in de bulunduğu 31 partili dün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan 31 kişiden 3’ü savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 28 kişi ise tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şahıslardan 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken aralarında DBP İl Eş Başkanı Ahmet Eken’in de bulunduğu 20 kişi ise tutuklandı.