Mardin'de iki asker şehit!

Mardin Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında sabah saatlerinde yolda mayın kontrolü yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Mardin- Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında sabah saatlarında güvenlik güçleri tarafından yolda mayın ve patlayıcı araması yapılırken, saat 08.40'da patlama meydana geldi. PKK tarafından önceden yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, mayın araması yapan Aksu Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Bölgeye ambulanslar ve takviye birlikler sevk edilirken, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Patlama nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

patlamanın hemen ardından olay yeri görüntüleri: