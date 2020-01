Mardin'de her türlü gösteri ve eylem, kaymakamlıkların iznine bağlandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de Zeytin Dalı Harekâtı\'nın protesto ve provoke edilmesinin önlenmesi ve bu nedenle karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmesinin önlenmesi amacıyla açık ve kapalı alanda her türlü gösteri, basın açıklaması, anma töreni, stand açma, protesto, afiş, poster ve pankarta asılması gibi eylemlerin, OHAL süresi boyunca kaymakamlıkların iznine bağlanmasına karar verdi.

Mardin Valiliği, Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'nın protesto ve provoke edilmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir aldı. Valilik\'ten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınırlarımız içinde veya dışında istikrarı sağlamak maksadıyla, ülke güvenliğimize tehdit oluşturan ve Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nın protesto/provoke edilmesinin önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stand açma gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi, Mardin genelinde tesis olunan huzur ortamı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini güvence altına almak amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli emniyet tedbirlerinin zamanında alınabilmesi için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda; Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu \'İstisnalar\' başlıklı 4\'üncü maddesinde sayılan haller dışında kalan kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma töreni, stand açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza masası açma, oturma eylemi, çadır kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği ve her türlü sahne oyunu olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılmasını Olağanüstü Hal süresi boyunca Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır.\"