Mardin'de 'hendek' gerginliği

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin ara sokaklara geçişini engellemek için bazı sokaklara açılan hendekleri dolduran polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada can kaybı yaşanmadı. İlçede gerginlik sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, zırhlı araçlarla Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerine giren polis ekipleri, zırhlı kepçe ile açılan hendekleri doldurmaya başladı. Bu sırada YDG-H üyesi olduğu iddia edilen bir grup, polise ekibine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada can kaybı yaşanmadı. Hendekler ise kepçeyle doldurularak, sokaklara girişler sağlandı.

Çatışma çıktığı haberinin duyulmasıyla bölgede toplanan ve polis araçlarına taşlı saldırıda bulunan gruba da polis ekipleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.