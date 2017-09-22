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Mardin'de hava destekli operasyon: 6 PKK'lı öldürüldü (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Mardin Valiliği, Kızıltepe İlçesi'nde PKK'lı 6 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı

22 Eylül 2017 01:01

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Mardin Valiliği, Kızıltepe İlçesi\'nde PKK\'lı 6 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"İlimiz Kızıltepe İlçesi Çimenli Kırsal Mahallesi\'nde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için 21.09.2017 Perşembe günü başlatılan operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak, bunlarla birlikte, 1 adet M16 silah, 3 adet kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 1 adet termal, 1 adet araç telsizi ile çok sayıda mühimmat, kıyafetler ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Operasyonlar devam etmekte olup vatandaşlarımızın, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak terörle mücadele kapsamında yürütülen  faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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