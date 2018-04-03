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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, haklarında terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı

03 Nisan 2018 18:54

MARDİN, (DHA) - MARDİN\'de, haklarında terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Mardin Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, dün yakalandı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha dün yakalanarak, gözaltına alındı. 

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