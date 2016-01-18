Hâkim, "terör örgütü sempatizanı" ilan ettiği avukatın değiştirilmesini talep etti!

Mardin Dargeçit'te 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçlamasıyla yargılanan D.D'nin Dargeçit Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen sorgulama işlemi sırasında, hakim Orhan Tuğrul, D.D.'nin savunmasını üstlenmek üzere Mardin Barosu tarafından görevlendirilen avukatın değiştirilmesini istedi. Hakim Tuğrul, avukatın 'mahkemede yeterince güven oluşturmadığını' ve 'terör örgütüne sempati duyabileceğini' öne sürdü.

"Örgüte sempati duyan avukatın..."

İleri Haber’den Sami Menteş’in haberine göre, sorgulamanın tutunaklarında "terör örgütüne semapti duyan, hatta destek veren avukatların bölgenin bir gerçeği olduğu ve bu nedenle örgüte sempati duyan bir avukatın şüphelinin gerçeği anlatmamasına ve savunma yapmasının önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir" şeklinde ifadeler yer aldı.

Yeni avukat istedi

Mevcut avukat ile sorgulamanın tamamlanamayacağını belirten Hakim Tuğrul, başka bir avukatın görevlendirilmesini ve yeni görevlendirilecek avukatın da kendisinin belirttiği niteliklere uygun olmasını isteyerek sorgu işlemine ara verilmesine karar verdi.

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