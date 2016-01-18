T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hâkim, "terör örgütü sempatizanı" ilan ettiği avukatın değiştirilmesini talep etti!

"Terör örgütüne sempati duyan, hatta destek veren bir avukat şüphelinin savunma yapmasının önüne geçebilir"

18 Ocak 2016 16:41

Mardin Dargeçit'te 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçlamasıyla yargılanan D.D'nin Dargeçit Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen sorgulama işlemi sırasında, hakim Orhan Tuğrul, D.D.'nin savunmasını üstlenmek üzere Mardin Barosu tarafından görevlendirilen avukatın değiştirilmesini istedi. Hakim Tuğrul, avukatın 'mahkemede yeterince güven oluşturmadığını' ve 'terör örgütüne sempati duyabileceğini' öne sürdü. 

 

"Örgüte sempati duyan avukatın..."

 

İleri Haber’den Sami Menteş’in haberine göre, sorgulamanın tutunaklarında "terör örgütüne semapti duyan, hatta destek veren avukatların bölgenin bir gerçeği olduğu ve bu nedenle örgüte sempati duyan bir avukatın şüphelinin gerçeği anlatmamasına ve savunma yapmasının önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir" şeklinde ifadeler yer aldı. 

 

Yeni avukat istedi

 

Mevcut avukat ile sorgulamanın tamamlanamayacağını belirten Hakim Tuğrul, başka bir avukatın görevlendirilmesini ve yeni görevlendirilecek avukatın da kendisinin belirttiği niteliklere uygun olmasını isteyerek sorgu işlemine ara verilmesine karar verdi. 

ETİKETLER

hakimmardindargeçitavukatorhan tuğrulsavunmaterör örgütü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24