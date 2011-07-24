-MARDİN'DE HAİN PUSU: 3 ŞEHİT MARDİN (A.A) - 24.07.2011 - Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduğu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuş şehit oldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ömerli ilçesine bağlı İkipınar köyündeki jandarma karakolunda görevli Astsubay Başçavuş Erhan Gül (Gaziantep) ve Astsubay Başçavuş Sadık Güllü (Kırıkkale) ile Uzman Çavuş Ali Öztürk (Gaziantep), davet edildikleri bir evde akşam yemeği yedikten sonra ayrıldı. Bu sırada köyün üst kısmındaki karakola dönmek için yola çıkan askerler teröristlerin kurduğu pusuya düştü. Açılan ilk ateş sonucu Astsubay Başçavuş Erhan Gül ve Sadık Güllü ile Uzman Çavuş Ali Öztürk şehit oldu. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sonrası bölgede operasyonlara başlanıldığını belirterek, şehit askerlerin cenazelerinin törenle memleketlerine gönderileceğini bildirdi.