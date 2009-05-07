T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin’de göç bugün de devam etti

Mardin'de 44 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan 10 kişinin yakınlarının köyden başlayan göçü devam ediyor.

07 Mayıs 2009 03:00

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan 10 kişinin yakınlarının köyden başlayan göçü bugün de devam etti.

Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırı, birçok dramı ve hüznü de beraberinde getirdi. Yakınlarını kaybedenler, öksüz kalan çocuklar, henüz dünyaya gözünü açamadan anne karnında kör kurşuna hedef olan bebeklerin acısı, Bilge köyündeki ağıtlarda dile getiriliyor. Baharın tüm güzelliklerini gösterdiği, kırların papatyalarla kaplandığı Bilge köyündeki dram, yüreklerde adeta şubatın dondurucu soğuğunun etkisini yaşattı.

Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan şüphelilerin, yakınlarının yaşadığı acı ve korku da olayın bir başka boyutunu gözler önüne seriyor. Olayla ilgili tutuklanan 6'sı kardeş 10 kişinin aileleri ve yakınlarının yıllardır yaşadıkları köyden dün başlayan göçleri bugün de devam etti. Yaklaşık 100 kişinin yer aldığı 13 aile, bugün kamyonlara yükledikleri eşyasının ardından minibüslere binerek bir "bilinmeze" doğru hareket etti.

Aileler, gittikleri yerlere adapte olma, çocuklarını okutma, iş bulma, ev geçindirme ve yine her an "öldürülme" korkusu gibi endişeleri de yüreklerinde götürüyor...

'Suçsuzuz'

Bu ailelere mensup kişiler, gazetecilere, suçsuz olduklarını, ancak can güvenliklerinin tehlikede olması nedeniyle başka yere göç etmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

Öte yandan, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "geçici karakol" oluşturduğu Bilge köyünde, saldırının ardından olası olaylara karşı aldığı yoğun güvenlik önlemini de devam ettiriyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Yılmaz ile Mardin İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Alaaddin Katı da köye gelerek, saldırının gerçekleştiği evde incelemede bulunup, görevlilerden bilgi aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24