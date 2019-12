Mardin’de göç bugün de devam etti

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan 10 kişinin yakınlarının köyden başlayan göçü bugün de devam etti.



Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırı, birçok dramı ve hüznü de beraberinde getirdi. Yakınlarını kaybedenler, öksüz kalan çocuklar, henüz dünyaya gözünü açamadan anne karnında kör kurşuna hedef olan bebeklerin acısı, Bilge köyündeki ağıtlarda dile getiriliyor. Baharın tüm güzelliklerini gösterdiği, kırların papatyalarla kaplandığı Bilge köyündeki dram, yüreklerde adeta şubatın dondurucu soğuğunun etkisini yaşattı.



Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan şüphelilerin, yakınlarının yaşadığı acı ve korku da olayın bir başka boyutunu gözler önüne seriyor. Olayla ilgili tutuklanan 6'sı kardeş 10 kişinin aileleri ve yakınlarının yıllardır yaşadıkları köyden dün başlayan göçleri bugün de devam etti. Yaklaşık 100 kişinin yer aldığı 13 aile, bugün kamyonlara yükledikleri eşyasının ardından minibüslere binerek bir "bilinmeze" doğru hareket etti.



Aileler, gittikleri yerlere adapte olma, çocuklarını okutma, iş bulma, ev geçindirme ve yine her an "öldürülme" korkusu gibi endişeleri de yüreklerinde götürüyor...



'Suçsuzuz'



Bu ailelere mensup kişiler, gazetecilere, suçsuz olduklarını, ancak can güvenliklerinin tehlikede olması nedeniyle başka yere göç etmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.



Öte yandan, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "geçici karakol" oluşturduğu Bilge köyünde, saldırının ardından olası olaylara karşı aldığı yoğun güvenlik önlemini de devam ettiriyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Yılmaz ile Mardin İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Alaaddin Katı da köye gelerek, saldırının gerçekleştiği evde incelemede bulunup, görevlilerden bilgi aldı.