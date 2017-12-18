Mardin'de Garnizon Komutanlığı'na 1 kilometre uzaklıktaki evde 8 metrelik tünel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Garnizon Komutanlığı'na 1 kilometre uzaklıkta bulunan bir evde 8 metre uzunluğunda tünel tespit edildi. Tünelin define arayanlar tarafından kazıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Tepebaşı Mahallesi'nde Garnizon Komutanlığı'na 1 kilometre uzaklıkta bulunan evde yapılan araştırmada, yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Bir metre genişliğindeki tünelde alınan güvenlik önlemleri eşliğinde AFAD ve İtfaiye ekipleri çalışma yaparken, tünelin ağzının tahtalarla kapatıldığı belirtildi.



Güneydoğu Anadolu'nun en eski höyük yerleşimlerinden biri olarak bilimsel yayınlarda da yer alan Telermen Höyüğü olarak da adlandırılan tepede bulunan tünelin, define arayan kişiler tarafından kazılma ihtimali üzerinde durulurken, tünelin doğal göçükle oluşmadığı, kazma kürek gibi aletlerle kazıldığı belirlendi. (DHA)