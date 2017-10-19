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Mardin'de fabrika işçileri kavga etti: 4 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Mazıdağı ilçesindeki fosfat fabrikasında, iki işçi grubu arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı

19 Ekim 2017 18:15

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Mazıdağı ilçesindeki fosfat fabrikasında, iki işçi grubu arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Mazıdağı ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki fosfat fabrikasında meydana gelen olayda, iddiaya göre, daha öne aralarında tartışma yaşanan iki işçi grubundan bir kişi, iş yerindeki bölüm sorumlusuyla kavga etti. Bunun üzerine fabrikada yatılı olarak kalan yaklaşık 15 kişilik iki işçi grubu, bıçak, taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 4 fabrika işçisi yaralandı. Yaralı işçiler, Mazıdağı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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