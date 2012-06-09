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Mardin'de emniyete roketli saldırı

Mardin'in Savur ilçesinde 23.00 sıralarında PKK'lılar tarafından ilçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı düzenlendi

09 Haziran 2012 11:54

Mardin'de Savur İlçe Emniyet Müdürlüğüne PKK'lılarca roketatarlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldı.

Mardin'in Savur ilçesinde 23.00 sıralarında PKK'lılar tarafından ilçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda can ve mal kaybı olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.

Roketlerden biri emniyet lojmanlarının duvarına isabet ederken diğerinin ise hedefini bulmadığı belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunan polisler saldırının yapıldığı yöne uzun namlulu silahlarla ateş ederek karşılık verdi.

Can ve mal kaybının olmadığı saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldı.

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