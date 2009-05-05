Mardin'de düğün evine kanlı baskın

‘Amaçları ortadan kaldırmak’

Katliamın failleri silahlarıyla yakalandı

İki canlı tanık dehşeti anlattı

İçişleri Bakanı: Köy içindeki ihtilaf ve husumetten

Gelin, damat ve imam da ölenler arasında

Ölenler için köyde mezar kazılıyor

Yabancı basın: Modern Türkiye'deki en büyük katliam

Ateş açıp el bombası attılar

Saldırı 15 dakika sürdü

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk

Ölenlerden 3’ü hamile

Ambulanslar yaralı ve ceset taşıdı

Sultan ve Mehmet Resul yalnız kaldı

Bakanlar Mardin’e gidiyor

İşte hayatını kaybeden 44 kişi

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, gözaltına alınan kişilerle ilgili bir soru üzerine, "Hepsi bu köyden, aralarında başka soyadları da var, ama ölenlerin de, fail diye gözaltına alınanların da çoğu aynı soyadı taşıyor" dedi.Bilge köyünde eski köy muhtarı Cemil Çelebi’nin evindeki düğünde 44 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgileri bulundukları gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan ve aynı köyde yaşadıkları bildirilen 8 kişinin sorgusu Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılıyor.Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı 32 haneli Bilge köyü, 7 çeşmesiyle ünlü bir mesire alanı olarak biliniyor. Vadinin başında kurulu bulunan Bilge köyüne, özellikle hafta sonları Mardin ve civar yerlerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.32 haneli köyün tamamının aynı aileden ve soy isimlerinin "Çelebi" olduğu Bilge köyünde, erkeklerin tamamının koruculuk yaptığı bildirildi. Akşam saatlerinde eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin kızının nikâhı için köydeki aileler, kadınlı erkekli bu eve gitti.Görgü tanıkları, saat 21.00 sıralarında köy imamının telkini üzerine önce evde namaz kılındığını kaydetti. Bu sırada, dört koldan gelen silahlı 5-6 kişilik bir grubun, iki eve uzun namlulu otomatik tüfeklerle ateş açtığını ve içeri el bombası attığını bildirdi.Suriye üzerinden gelen toz bulutunun kapladığı ve korucu olan erkeklerin çoğunluğunun görevde bulunduğu bir sırada düzenlenen ortalık savaş alanına döndü. Tam bir can pazarının yaşandığı köy, feryat edenlerin yardım çığlıkları ile inledi.Yaklaşık 15 dakika süren saldırıya, köyün 3 ayrı bölgesinde nöbet tutan korucular karşılık verdi. Saldırganlar etkili olan kum fırtınasından da yararlanarak, vadinin içine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırı sırasında saklanan iki genç kızın yara almadan kurtulduğu bildirildi.Saldırıda ikinci korucubaşı Mehmet Halim Çelebi'nin yanı sıra henüz kimliği açıklanmayan 6'sı çocuk, 16'sı kadın 44 kişi öldü. Cenazelerden 18'i Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede yaralıların da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Bu arada, saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki Medine Çelebi ve 16 yaşındaki Hediye Çelebi Diyarbakır'a getirilerek Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mardin Valiliği'nde katliamla ilgili yaptığı açıklamada olayın insanlık dışı olduğunu söyledi. Saldırıda ölen kadınlardan 3'ün hamile olduğunu belirten Atalay, ``Güvenlik güçleri olaya zamanında müdahale etmiş'' dedi.Olayın hafızalardan silinemeyeceğini belirten Atalay, ``Olayın neden, niçin olduğu henüz belli değildir. Sayın Başbakanımız da olayı yakından takip ediyor. Biz de gelip incelemelerde bulunduk, bu insanlarımızı yanlız bırakmamak, yanlarında bulunmak ve acılarına ortak olmak için geldik. Ankara'dan sağlık ekibi göndererek burada sağlık alarmı verildi. Vefat eden insanlarımızın otopsilerini biran evvel bitirip cenazelerini sahiplerine teslim etmek için. Hepimiz görevimizin başındayız, olayla ilgili ne varsa ortaya çıkacaktır. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı, Mardin İl Jandarma ve Tugay Komutanlığı olmak üzere herkes bu olayla ilgileniyor. Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığında bir ekip oluşturularak soruşturma yürütülüyor'' dedi.Jandarma ve Özel Harekât timleri, saldırının ardından geldikleri köyde güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, saldırının gerçekleştirildiği evlerden yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ayrıca ölenler de evlerden ambulanslarla civardaki hastanelerin morglarına kaldırıldı. Cesetlerin otopsiden sonra ailelerine teslim edileceği bildirildiBu arada, Mardin Devlet Hastanesi önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ölenlerin yakınları hastane önünde ağıt yakıyor.Öte yandan, Suriye'den gelen çöl fırtınasına karşı polislere ve gazetecilere toz maskesi dağıtıldı. Fırtınadan dolayı görüş alanı 10 metrenin altına düştü.Katliam kurbanları Mithat ve Kafiye Arı çifti ile nişanı yapılan Habip ile küçük çocukları Ruken Arı, Diyarbakır'da toprağa verildi. Anne, baba ve 2 kardeşlerini toprağa veren Sultan ile Mehmet Resul Arı kardeşlerin de saldırıdan mucize eseri sağ olarak kurtulduğu ortaya çıktı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan 13 yaşındaki Sultan Arı, sürekli küçük kardeşi Ruken'ın adını sayıklayarak, ``Onu kurtaramadım'' diyerek ağladı.Saldırı olduğu sırada kendisi ile kardeşinin saklandığını söyleyen Sultan Arı, ``Ailemizi acımasızca silahlarla tarayıp öldürdüler. Ne olduğu anlamadım, her taraf kan gölüne dönmüştü. Bu acıya kim dayanır'' dedi.İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sabah erken saatlerde Tarım ve Köy İşleri Mehmet Mehdi Eker, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Mardin milletvekilleriyle silahlı saldırının gerçekleştiği köye gideceğini bildirdi.Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 9 geçici köy korucusu ile 6 çocuk bulunuyor.Saldırıda, hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:"Köy muhtarı Hacı Halim Çelebi, Hüseyin Çelebi (1), Abdulvahap Çelebi, Cemil Çelebi, Cemil Çelebi, Abdulkadir Çelebi, Mehmet Çelebi, Kenan Çelebi, Ali Çelebi, Şükrü Çelebi (15), Kerim Çelebi, Murat Çelebi, Savaş Çelebi, Halil Çelebi, Salih Çelebi, Halime Çelebi, Şükran Çelebi (6), Arife Çelebi, Şükriye Çelebi, Sevgi Çelebi, Muhittin Çelebi, Fesih Çelebi, Abdullah Çelebi (3), Emine Çelebi, Zekiye Çelebi, Mehmet Salih Çelebi, Salih Çelebi, Yıldız Çelebi, Seniha Çelebi, Şehmuz Çelebi, Seyri Çelebi, Neriman Çelebi, Sevim Çelebi, Yasemin Çelebi (6), Ayhan Çelebi, Mithat Arı, Habib Arı, Ruşen Arı (3), Kafiye Arı, Abide Akyol, Orhan Akyol, Kevser Akyol, Mehmet Akyol ve köy imamı Hacı Kazım Bozan."