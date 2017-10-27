Mardin'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de 40 kilometre boyunca havadan drone, karadan da polis araçlarıyla takip edilen uyuşturucu yüklü otomobil, nefes kesen bir operasyonun ardından durdurularak içerisindeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta özel eğitimli köpekle yapılan aramada, 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarından olan uyuşturucuya yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında batıdaki illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polisin yaptığı araştırmada, sevkiyatın 47 PG 193 plakalı hafif ticari araçla yapılacağını belirledi. Kırsal yollardan Mardin\'e giriş yapan ve burada pusuya yatan polis, araç görüş mesafesine girdikten sonra takibe başladı. Polis, deşifre olmamak içinde 5 ayrı ekiple 40 kilometreye yakın bir takip mesafesinden sonra Kızıltepe karayolunda araçlarla ve kapanla karayolunu trafiğe kapatıp, otomatik silahlarla beklemeye başladı. Araç sürücüsü polisin önlem aldığı noktaya geldiğinde durumu fark edip aracıyla kaçmak istedi ancak kendisini araçla takip eden polis etrafını çevirdi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Eğitimli Mira adındaki köpekle hafif ticari araçta yapılan aramada zula denilen gizli bölmelerde 61 paketten oluşan toplam 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu olayı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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