Mardin’de çiftçilerden ‘elektrik kesintisi’ eylemi

Mardin'in Kızıltepe İlçesi’nde yaklaşık 150 çiftçi, sık sık yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için uluslararası İpek Yolu’nu taşlarla ve lastik yakarak kapattı. Çiftçiler, karayolunun birkaç noktasında da traktörlerle de barikat oluşturarak, araçların geçişini engelledi.

DHA'nın haberine göre, Kızıltepeli çiftçiler, ekinlerinin sulanması gerektiği bu mevsimde elektriklerin sık sık kesilmesini protesto etmek için İpek Yolu’nda eylem yaptı. Karayolunu taşlar bırakıp lastik yakan çiftçiler, traktörleriyle de bir kaç noktada barikat oluşturarak, yolun her iki yönünden araçların geçişini engelledi. İpek Yolu’nun trafiğe kapanması nedeniyle yolun her iki tarafında uzun araç kuyruğu oluştu.

“Ekinler kurumak üzere”

Eylem yapan çiftçiler adına konuşan Musa Tezdönen, ekinlerinin kurumak üzere olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Mardin bölgesi halkı olarak şu anda resmen sömürülüyor, resmen işkenceye tabi tutuluyoruz. Şu anda bütün ekinler kurumak üzere. Vatandaş, çiftçi kazanacağı 20 bin liradır. DEDAŞ onu da almak istiyor. 500 dönüm tarla eken adam şu anda kazandığı sadece 15 bin liradır. Bu 15 bin lirayı DEDAŞ alırsa, bu halk ne yapacak? Bu halk nereye gidecek, kime başvuracak? Bütün demokratik haklarımızı kullanacağız. Her türlü hakkımızı elde edene kadar, mücadelemiz devam edecek. Kesinlikle geri adım atmayacağız. Biz haklıyız, haklı olarak da ölmeye hazırız."

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri ile çiftçiler arasında yapılan görüşmeler sonunda çiftçiler eylemlerini sona erdirdi. Polis TOMA aracı da, ateşe verilen lastikleri söndürerek, karayolundan kaldırmasının ardından, yaklaşık 1 saat kapalı kalan İpek Yolu trafiğe açıldı.