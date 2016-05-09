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Mardin'de çatışma; bir uzman çavuş şehit oldu

Nusaybin'de operasyonlar sürüyor

09 Mayıs 2016 16:58

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Nusaybin ilçesinde 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından güvenlik güçleri kazılan hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak ve PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde PKK'lılarla çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

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