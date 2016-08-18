Mardin’de çatışma: Bir PKK’lı öldürüldü

Mardin'de güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmanın olduğu cadde ve sokaklar polis tarafından kapatılara koperasyon başlatıldığı öğrenildi. Çatışmada 1’i sağ, 1’i ölü olmak üzere 2 PKK’lı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre çatışma, Şeyh Çubuk Mahallesi, Subaşı Sokak'ta gece saat01.30’da meydana geldi. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 1 PKK’lı ölü, 1 PKK’lı da sağ olarak ele geçirildi.

Olay yerine gelen Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları incelemelerde çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Olay yerine çok sayıda Özel harekât polisleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çatışmanın olduğu cadde ve sokaklar polis tarafından kapatılara koperasyon başlatıldığı öğrenildi.