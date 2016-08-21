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Mardin'de çatışma; 1 asker yaralı

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan asker, tedavi altına alındı

Fotoğraf: Arşiv

21 Ağustos 2016 22:54

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Midyat yolu Beyazsu Mahallesi yakınlarında yolu trafiğe kapatan bir grup PKK’lı, araçların kontak anahtarını aldıktan sonra propaganda yaptı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, PKK’lıların olay yerinden kaçmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.

Kaçan PKK’lıların yakalanması için Beyazsu Mahallesi Bagok Dağı kırsalında başlatılan operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan asker, tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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MardinNusaybinMidyatOperasyonyaralı askerPKK

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