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Mardin'de çatışma: 1 asker yaralı

Ömerli'de güvenlik güçleriyle PKK'lı grup arasında çatışma

16 Ekim 2012 11:10

Mardin'in Ömerli ilçesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynakkaya Köyü Jandarma Karakolu'na teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, bir jandarma uzman çavuş yaralandı.

Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı uzman çavuş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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