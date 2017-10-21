Mardin'de çaldıkları paralarla 2 otomobil alan 3 hırsız yakalandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’in Nusaybin İlçesi\'nde, 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızların çaldıkları paralarala lüks otomobiller aldıkları tespit edildi.

Nusaybin\'de Barış, Selahattin Eyyübi ve Zeynelabidin Mahallesi\'Nde değişik tarihlerde görülen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis çalışma başlattı. Binaların havalandırma boşluğu kullanılarak banyo ve tuvalet pencereleri zorlanarak evlere girildiğini belirleyen polis, çevreden toplarığı 470 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi belirleyen polis, şüphelileri adreslerini belirleyerek yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 gram ağırlığında 13 burma bilezik, 35 gram işlemeli bilezik, işlemeli 30 gram bilezik ve bir miktar para ele geçirildi. Çalıntı paralarla satın alındığı belirlenen 2 lüks araca da el konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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