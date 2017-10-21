T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de çaldıkları paralarla 2 otomobil alan 3 hırsız yakalandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’in Nusaybin İlçesi'nde, 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı

21 Ekim 2017 15:49

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’in Nusaybin İlçesi\'nde, 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızların çaldıkları paralarala lüks otomobiller aldıkları tespit edildi.
Nusaybin\'de Barış, Selahattin Eyyübi ve Zeynelabidin Mahallesi\'Nde değişik tarihlerde görülen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis çalışma başlattı. Binaların havalandırma boşluğu kullanılarak banyo ve tuvalet pencereleri zorlanarak evlere girildiğini belirleyen polis, çevreden toplarığı 470 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi belirleyen polis, şüphelileri adreslerini belirleyerek yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 gram ağırlığında 13 burma bilezik, 35 gram işlemeli bilezik, işlemeli 30 gram bilezik ve bir miktar para ele geçirildi. Çalıntı paralarla satın alındığı belirlenen 2 lüks araca da el konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİNin NusaybinHırsızlarınNusaybin Barış Selahattin EyyübiZeynelabidin MahallesiHırsızlıkMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24