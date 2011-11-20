Mardin'de boru hattında patlama

T24 - Mardin'in Midyat ilçesinde, petrol hattının geçtiği 3 ayrı noktaya yerleştirilen 200 kilogram A-4 plastik patlayıcı bulundu. Patlayıcı maddeler uzman ekipler tarafından imha edildi.



Jandarma ekiplerinin, Yayvantepe köyü ile Deriki mezrası arasındaki petrol boru hattının geçtiği 3 ayrı yere yerleştirilmiş düzenekleri, arama tarama faaliyeti sırasında bulduğu ve sabotaj girişiminin PKK’lılar tarafından yapıldığı belirtildi.



Güvenlik güçleri yaptıkları incelemede, bomba düzeneğinin yaklaşık 1500 metre uzunluğundaki bir kabloyla patlatılmaya hazır olduğunu tespit etti.



Olay yerinde güvenlik önleminin alınmasından sonra patlayıcı düzeneği, İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.



Bu arada patlayıcı maddenin imhası sırasında Midyat-Cizre karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan karayolu tekrar ulaşıma açıldı.



Olay sonrası bölgede PKK’ya yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.



