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Mardin'de borçlu çiftçilerin elektriği kesilmeye başlandı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİCLE Dağıtım A

13 Şubat 2018 16:40

DİYARBAKIR, (DHA) - DİCLE Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından Mardin\'de, elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriklerinin bugünden itibaren kesilmeye başlandığı duyuruldu. DEDAŞ yetkilileri, daha önce çeşitli yollarla gerekli uyarıların yapılmasına rağmen borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğinin, 12 Şubat\'tan itibaren kesileceğini bildirdiklerini söyledi. 
DEDAŞ tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"Yaptığımız uyarılar, gerçekleştirdiğimiz birebir ziyaretlere ve tanıdığımız iyi niyetli tüm olanaklara rağmen elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği bu gün itibariyle kesilmeye başlandı. Peşin para ile aldığımız ve her türlü kolaylığı sağlayarak tüketimine sunduğumuz bazı büyük toprak sahibi çiftçilerimiz ne yazık ki kullandıkları elektriğin parasını ödemiyorlar. İki yıldır kullandığı elektriğin parasını ödemeyen toprak sahipleri var. Bu nedenle daha önce duyurduğumuz gibi borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini bu günden başlayarak kesiyoruz. Borçlarını ödeyinceye kadar da elektrik vermemekte kararlıyız. Bu aboneler hakkında icra takibi de başlatacağız.\" 
 
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