Mardin'de bombalı saldırı: 3 asker yaşamını yitirdi

Mardin'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Haber ajansları, PKK'lıların Diyarbakır-Mardin karayoluna yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri bir aracın geçişi sırasında infilak ettirdiğini bildirdi.

Saldırının ardından, yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve arak tedavi altına alındı.

Bombalı saldırı nedeniyle Mardin-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı.

Saldırı sonrasında kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli, Van'ın Başkale, Diyarbakır'ın Kulp ilçeleriyle Adıyaman'da da saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda en az 13 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Şemdinli'de yaralanan dört askerden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu haber henüz diğer kaynaklarca doğrulanmadı.

Başkale'deki saldırıda yaralanan sekiz askerden ikisinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Antalya'da da bu sabah, Kemer karayolu üzerinde saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA yakıt tankerine roketatarla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Antalya Valiliği ise patlamanın sebebinin araştırdığını açıkladı.