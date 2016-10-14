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BBC Türkçe

Mardin'de bombalı saldırı: 3 asker yaşamını yitirdi

Mardin-Diyarbakır karayolunda bir askeri aracın geçişi sırasında el yapımı bir patlayıcı infilak ettirildi. 3 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Hakkari, Van ve Adıyaman'da da saldırılar düzenlendi. Yaralanan 13 askerden ikisinin durumların

14 Ekim 2016 16:24

Mardin'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Haber ajansları, PKK'lıların Diyarbakır-Mardin karayoluna yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri bir aracın geçişi sırasında infilak ettirdiğini bildirdi.

Saldırının ardından, yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve arak tedavi altına alındı.

Bombalı saldırı nedeniyle Mardin-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı.

Saldırı sonrasında kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli, Van'ın Başkale, Diyarbakır'ın Kulp ilçeleriyle Adıyaman'da da saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda en az 13 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Şemdinli'de yaralanan dört askerden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu haber henüz diğer kaynaklarca doğrulanmadı.

Başkale'deki saldırıda yaralanan sekiz askerden ikisinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Antalya'da da bu sabah, Kemer karayolu üzerinde saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA yakıt tankerine roketatarla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Antalya Valiliği ise patlamanın sebebinin araştırdığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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