Mardin'de bombalı araç bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi çıkışında bomba yüklü bir araç tespit edilerek ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince patlayıcı yüklü aracın ele geçirilmesinin ardından başlatılan operasyon sürüyor.



Kızıltepe-Mardin karayolundaki bir tır garajında ele geçirilen otomobilde tespit edilen el yapımı patlayıcının 250 kilogram olduğu ve 4 tüpe tuzaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan patlayıcı yüklü aracın AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlilerine düzenlenen ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıda da kullanıldığı belirtildi.



Güvenlik güçlerince bugün Kızıltepe-Nusaybin karayolundaki bir tır garajında patlayıcı yüklü araç ele geçirilmiş, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü infilak ettirilmişti.

Ne olmuştu?

30 Ekim 2016 Pazar günü AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlilerine düzenlenen saldırıda da 3 güvenlik görevlisi yaralanmış, başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanmıştı.