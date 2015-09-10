T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de bomba yapımında da kullanılan 20 ton amonyum nitrat ele geçirildi

400 çuval içinde bırakılan amonyum nitratı kim ya da kimlerin bıraktığını bulmak için çalışma başlatıldı

10 Eylül 2015 20:59

Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan özel bir sürücü kursuna ait arazideki kulübede bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğu yönünde ihbar alan Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 400 çuval içerisinde, yaklaşık 20 ton amonyum nitrat buldu.

DHA'da yer alan habere göre, Jandarma özel bir sürücü kursuna ait arazideki kulübede bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye gidip çevre güvenliği alan jandarma ekipleri, arazi sahibi A.A.'yı çağırarak bilgi aldı. A.A.'nın hiçbir şeyden haberi olmadığını söylemesi üzerine çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Yapılan aramada kulübenin arkasında bırakılmış 400 çuval içinde yaklaşık 20 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Arazi sahibinin ifadesine başvurulurken, jandarma ekipleri Mobese kameraları görüntülerini de incelemeye aldı. Jandarma ekipleri patlayıcı yapımında kullanıldığı belirtilen yaklaşık 20 ton amonyum nitratı kim ya da kimlerin bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı.

ETİKETLER

mardinamonyum nitratel yapımı bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24