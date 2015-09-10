Mardin'de bomba yapımında da kullanılan 20 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan özel bir sürücü kursuna ait arazideki kulübede bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğu yönünde ihbar alan Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 400 çuval içerisinde, yaklaşık 20 ton amonyum nitrat buldu.

DHA'da yer alan habere göre, Jandarma özel bir sürücü kursuna ait arazideki kulübede bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye gidip çevre güvenliği alan jandarma ekipleri, arazi sahibi A.A.'yı çağırarak bilgi aldı. A.A.'nın hiçbir şeyden haberi olmadığını söylemesi üzerine çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Yapılan aramada kulübenin arkasında bırakılmış 400 çuval içinde yaklaşık 20 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Arazi sahibinin ifadesine başvurulurken, jandarma ekipleri Mobese kameraları görüntülerini de incelemeye aldı. Jandarma ekipleri patlayıcı yapımında kullanıldığı belirtilen yaklaşık 20 ton amonyum nitratı kim ya da kimlerin bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı.