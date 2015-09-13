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Mardin'de bomba patlaması sonucu yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti

Kızıltepe'de damda buldukları poşeti merak ederek karıştıran iki çocuk yaralanmıştı

13 Eylül 2015 17:35

Mardin Kızıltepe’de bir evine damına bırakılan poşet içerisindeki bombaları kurcalayan ve meydana gelen patlama sonucu yaralanan 2 çocuktan biri olan Tahsin Uray tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

DHA'da yer alan habere göre, Kızıltepe ilçesinde Koçhisar mahallesindeki bir evin damına, içinde el yapımı bombalar bulunan poşet bırakıldı. Poşet içinde ne olduğunu merak ederek kurcalayan 9 yaşındaki Tahsin Uray ile aynı yaştaki Ramazan Ş., bombaların infilak etmesi sonucu yaralandı.

Çağırılan ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklardan Tahsin Uray, ameliyatın ardından sevk edildiği Diyarbakır’da bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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