Mardin'de bir kilise daha ibadete açıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, 1860 yılında yapılan ve 3 yıl önce restorasyon için ibadete kapatılan Süryani Katolik Meryem Ana Kilisesi, yapılan restorasyondan sonra şehir merkezindeki 8\'inci kilise olarak ibadete açıldı.

Mardin\'de Süryani Katolik Meryem Ana Kilisesi yapılan restorasyonun ardından ibadete açıldı. Meryem Ana Kilisesi\'nin ibadete açılmasıyla kent merkezindeki kilise sayısı 8\'e yükseldi. Kilisenin ibadete açılışı, Merkezi Lübnan\'da olan Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan\'ın da katıldığı ayinle başladı. Açılışa, HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Süryani Kadim Cemaati Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Mor Griğorios Melki Ürek, Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Mardin Süryani Katolik Kiliseleri Sorumlusu Ferit Özaltun, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyol ile yurt dışı ve yurt içinden gelen çok sayıda davetli katıldı. Katılımın yoğun olmasından dolayı çoğu davetli ayini ayakta izlemek zorunda kalırken, Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan\'ın yönettiği ve iki saate yakın süren ayinde, Süryani Katolik kız ve erkeklerden oluşan koronun seslendirdiği Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okundu.

\'MARDİN DİNLERİN VE DİLLERİN MERKEZİ\'

Çeşitli din ve mezheplerin temsilcilerinin katıldığı ayinde davetliler mum yakıp dua etti. Kilise binasının ve müştemilatının restorasyonunda emeği geçen devlet kurumları ile Mardin halkına teşekkürlerini ileten Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan, \"Mardin\'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mardin dinlerin ve dillerin merkezi. Bir önceki gelişime göre büyük bir gelişim sağlamış. Süryani dilinin üniversitede öğretiliyor olması beni daha çok sevindirdi. Bu gelişmeler Mardin\'i daha da üniversal bir şehir yapıyor\" dedi.

\'CAMİ İLE KİLİSEDE YAN YANA İBADET EDİLMESİ, DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR MOZAİK GÖRÜLEMEZ\'

Süryani cemaatinden Murat Özbek mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, \"Beyrut\'tan gelen patriğimiz bizi onurlandırdı. Tarihi kilisemizdeki onarımın ardından dualarla kilisemizin takdisini ve açılışını yapacağız. Burası çok güzel tarihi bir kilise. Gelen herkes buraya hayran kalıyor. Gerçekten görülmeye değer büyüleyici bir eser. Asırlardır Mardin\'de kardeşliğin ve sevginin beraberce yaşandığı bir şehir olduğunu gösteriyor. Cami ile kilisede yan yana ibadet edilmesi, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir mozaik görülemez. Ama Mardin\'de bu vardır.\"

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