T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de bin sokak hayvanı tedavi edildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan barınağında son bir yılda bine yakın sokak hayvanı tedavi edildi

01 Aralık 2017 21:49

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan barınağında son bir yılda bine yakın sokak hayvanı tedavi edildi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye bünyesinde hizmet veren hayvan barınağının çok önemli işler başardığını belirtti. Kentte yaptıkları hizmetlerin vatandaşlardan tam not aldığını kaydeden Başkan Vekili Mustafa Yaman, 1 yıl içinde şehrin kaderini değiştirmek ve hizmetlerden tam manasıyla faydalanılmasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Vekili Yaman, şöyle dedi:
\"Projelerimiz ise can bulmaya devam etmektedir. Biz Mardin halkının mutlu olacağı bir şehir için çalışmanın yanında sokak hayvanları için da fark ortaya koyacak projeler yapıyoruz. Her canlıya verdiğimiz değeri gösteren barınağımız ise tüm şehirlere örnek olacak başarılar gerçekleştiriyor. Barınağımız sokak hayvanları ve evcil hayvanların tedavilerinin yanı sıra ameliyatlarını da gerçekleştirmektedir. Sadece 1 yıl içinde yaklaşık bin operasyon yapan ekibimiz, hayvanların sağlığına kavuşması için de sosyal medya yoluyla aktif bir çalışma sergilemektedir. Bu çalışmaların meyveleri ise alınmaktadır. Geçtiğimiz ay İstanbul\'a tedavi için giden iki eşeğin ardından, bugün de felç olan 4 köpeği İstanbul\'a gönderdik. Bizler barınağımızın şartlarını daha da iyileştireceğiz. Yakın zamanda açılacak hayvan ameliyathanesi ile daha kapsamlı işler yapacağız.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİN Büyükşehir Belediyesi SağlıkDaire BaşkanlığıMardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa YamanKentteBaşkan Vekili Mustafa YamanBaşkan Vekili YamanBiz MardinHerBarınağımızSadeceBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24