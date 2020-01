Mardin'de bin sokak hayvanı tedavi edildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan barınağında son bir yılda bine yakın sokak hayvanı tedavi edildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye bünyesinde hizmet veren hayvan barınağının çok önemli işler başardığını belirtti. Kentte yaptıkları hizmetlerin vatandaşlardan tam not aldığını kaydeden Başkan Vekili Mustafa Yaman, 1 yıl içinde şehrin kaderini değiştirmek ve hizmetlerden tam manasıyla faydalanılmasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Başkan Vekili Yaman, şöyle dedi:

\"Projelerimiz ise can bulmaya devam etmektedir. Biz Mardin halkının mutlu olacağı bir şehir için çalışmanın yanında sokak hayvanları için da fark ortaya koyacak projeler yapıyoruz. Her canlıya verdiğimiz değeri gösteren barınağımız ise tüm şehirlere örnek olacak başarılar gerçekleştiriyor. Barınağımız sokak hayvanları ve evcil hayvanların tedavilerinin yanı sıra ameliyatlarını da gerçekleştirmektedir. Sadece 1 yıl içinde yaklaşık bin operasyon yapan ekibimiz, hayvanların sağlığına kavuşması için de sosyal medya yoluyla aktif bir çalışma sergilemektedir. Bu çalışmaların meyveleri ise alınmaktadır. Geçtiğimiz ay İstanbul\'a tedavi için giden iki eşeğin ardından, bugün de felç olan 4 köpeği İstanbul\'a gönderdik. Bizler barınağımızın şartlarını daha da iyileştireceğiz. Yakın zamanda açılacak hayvan ameliyathanesi ile daha kapsamlı işler yapacağız.\"



