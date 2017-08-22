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Mardin'de bin 961 ekstasy hapa tutuklama

DİYARBAKIR, (DHA) - MARDİN'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yol uygulaması sırasında durdurdukları minibüs yolcusu bir kişinin üzerinde bin 961 adet ekstasy hap ele geçirildi

22 Ağustos 2017 18:37

DİYARBAKIR, (DHA) - MARDİN\'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yol uygulaması sırasında durdurdukları minibüs yolcusu bir kişinin üzerinde bin 961 adet ekstasy hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 21 Ağustos günü İstasyon Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulama noktasında durdurulan minibüs içerisinde seyahat eden bir kişinin üzerinde bin 961 ekstasy hap ele geçirildiği belirtildi.  Açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin bugun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi\'ne konulduğu kaydedildi.

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