Mardin'de askeri helikopter düştü: 4 asker yaralı

T24- Mardin'in Ömerli İlçesi yakınlarında askeri helikopter düştü, 1'i ağır 3 personel yaralandı.

Mardin'in Ömerli İlçesi Kovanlı Köyü yakınlarında bugün askeri bir helikopter teknik bir arazı nedeniyle düştü. Askeri helikopterin, Mardin Alay Komutanlığı'ndan bir heyeti Ömerli ilçesine indirdikten sonra dönüş yolunda düştüğü iddia edildi.

Helikopterde bulunan 2 pilot ile 1 teknisyen personel yaralandı. Yaralılardan bir pilotun durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar, askeri helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır Asker Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Helikopterin düştüğü bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mardin Valisi Turhan Ayvaz, “Helikopterde küçük bir hasar meydana geldi. Düşüş nedeni araştırılıyor” dedi.