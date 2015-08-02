Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı; 1 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola önceden döşenen mayın patladı. Olayda bir asker hayatını kaybetti, 8 asker de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, Midyat'ın Gelinkaya Mahallesi mevkisinden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda güvenliği sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lılarca yola önceden döşenen mayın patladı. Olayda 1 asker yaşamını yitirdi, 8 asker de yaralandı. Yaralı askerler önce Midyat Devlet Hastanesine oradan da Mardin'deki tam teşekküllü hastaneye sevk edildiler. PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.