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Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı; 1 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşen saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başladı

02 Ağustos 2015 10:14

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola önceden döşenen mayın patladı. Olayda bir asker hayatını kaybetti, 8 asker de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, Midyat'ın Gelinkaya Mahallesi mevkisinden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda güvenliği sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lılarca yola önceden döşenen mayın patladı. Olayda 1 asker yaşamını yitirdi, 8 asker de yaralandı. Yaralı askerler önce Midyat Devlet Hastanesine oradan da Mardin'deki tam teşekküllü hastaneye sevk edildiler. PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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