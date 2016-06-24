Hakkâri ve Mardin'de 6 asker şehit oldu!

Hakkâri'de PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu.

Hakkâri- Çukurca karayolunda PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Hakkari merkeze bağlı Çimenlik ve Oğul köyleri arasındaki yolda patlayıcının imha edilmesinin ardından bölgede operasyon başlatıldı. Pusu kuran PKK'lıların açtığı ilk ateşte 1 astsubay ve 3 uzman çavuş şehit oldu.

Mardin'in Derik İlçesi'nde de PKK'lıların jandarma karakoluna düzenlediği saldırının ardından bölgeye takviye giden timin bulunduğu askeri araca teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu.

Derik İlçesi'ne bağlı Akçay Köyündeki Soğukkuyu Jandarma Karakolu'na bugün sabah saat 06.30'da bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın haber verilmesi üzerine saldırıya uğrayan karakola Derik'ten takviye timler gönderildi. Ancak bölgeye takviye gönderilen askeri time PKK'lıların pusu kurup ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre bir astsubay ve bir uzman çavuş şehit oldu.