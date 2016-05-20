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Mardin'de 1 korucu şehit oldu

Asker aracın geçişi sırasında yola döşenen bomba infilak ettirildi

20 Mayıs 2016 16:38

Mardin'in merkez Artuklu İlçesi'nin Bağlıca Köyü'ne baskın düzenlediği bildirilen PKK'nın, daha önce muhtarlık ve geçici köy koruculuğu yapan Kazım Kavak'ı öldürdüğü belirtildi. Olayın bildirilmesi üzerine ambulans ve askerler köye giderken PKK'lılar yola önceden tuzakladıkları patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirmesi sonucu 8 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nezir Güneş ve Ahmet Akkuş'un haberine göre, saldırı bugün saat 12.30 sıralarında Mardin'in merkez Artuklu İlçesi Bağlıca Köyü'nde meydana geldi. Köye baskın yaptığı bildirilen PKK'lıların köyde daha önce muhtarlık ve geçici köy koruculuğu yapan Kazım Kavak'a ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Olayın duyulmasının ardından köye ambulansla ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan askerler sevk edildi. PKK'lılar köy yakınlarında yola önceden tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada araçta bulunan 8 asker yaralandı. Saldırıda ambulansta bulunan personelden yaralanan olmadı. Yaralı askerler ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Saldırının ardından karayolu güvenlik güçleri tarafından kapatılarak, bölgede kaçan PKK'lıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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MardinPKKDiyarbakırel yapımı patlayıcıköy korucusu

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