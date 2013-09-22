Mardin'de aşiret liderleri ve STK'lar kan davalarına karşı ortak bildiri yayınlayacak

Mardin’de önceki gün iki anne ve üç çocuğun kan davalıları tarafından cezaevi önünde uzun namlulu silahlarla taranarak öldürülmesinden sonra bölge aşiretleri bir araya gelerek kan davalarının toprak anlaşmazlıklarının son bulması için bir bildiri yayınlayacak. Bölgede bulunan sekiz aşiretin liderleri veya önde gelenleri ve bölgedeki STK başkanları, önümüzdeki günlerde oluşturdukları ortak bildiriyle kan davalarının, toprak anlaşmazlılarının son bulmasını isteyecek. Bildiriyle ilgili bilgi veren Sinika Aşiretin’nden Batma Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş bildiride, “İster toprak anlaşmazlığı olsun, ister kan davası olsun. İnsanların ölmesini, öldürülmesini kabul etmiyoruz. Sorun ne olursa olsun şiddetle değil, hukukla çözülmeli” çağrısı olacağını söyledi.

Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil'in haberine göre, Doğu ve Güneydoğu’da son aylarda kan davası ve toprak anlaşmazlıları nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti. Mardin’de kan davası nedeniyle yaşanan son olayda iki anne üç çocuk akrabalarını ziyarete geldikleri cezaevi çıkışında kan davalıları tarafından taranarak öldürüldü. Bu alayın yaşanmasından sonra bölge aşiretleri bir araya gelerek yaşanan kan davalarının, toprak anlaşmazlıklarının son bulması için ortak bir bildiri yayınlama karar verdi. Yaşanan ölümlerden dolayı ortak bildiriye katılacak aşiretler ve STK’lar arasında Karabulut Aşireti, Dağ Aşiretleri, İsenler Aşireti, Recephanlar Aşireti, Alikan Aşireti, Kozluk Dağ aşireti, Bekirhan Aşireti, Sinika Aşireti ile MAZLUMDER, İHD ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK)’da var.

Mardin'deki olay bölgeyi ayağa kaldırdı

Eski siyasetçi Yüksek Jeoloji Mühendisi Eşref Tarhan, “Geleneğimizde, kan davalarında hiçbir şekilde kadın ve çocuklara kurşun sıkılmaz” diyerek Mardin’de yaşanan son olayın bölgede şiddetle kınandığını, bu olayın bölgeyi ayağa kaldırdığını söyledi. Tarhan şöyle devam etti: “Son zamanlarda Diyarbakır Bismil’de 8 ve Hazro’da 8, Muş Malazgirt’te 9, Batman’da 3, Lice’de 7, Bulanık’ta 5 ve son olarak Mardin’de 5 kişi öldürüldü. Mardin’deki son vahşeti gerçekleştirenlerin derhal bulunmasını istiyoruz. Olay Mardin’in ortasında güpe gündür yaşandı. Valilik, Jandarma ve polis üç gündür failleri bulamadı. Bu yetkililerin de görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Bizler bu olayı çözemezsek yakınları öldürülen gençler de diğer aileye misilleme yapacak. Bundan korkuyoruz. Bölgede yıllarca kanlı çatışmalar yaşandı. Çözüm süreciyle ile bu tam bitti derken bu sefer aşiretler veya aileler çatışmaya başladı. Bunların derhal son bulması gerekiyor. Herkesin bu tarz girişimlere karşı uyanık olmasını istiyoruz.”

Şimdiden 15 imzacı var

Yaşanan kan davalarının, toprak anlaşmazlıklarının ve diğer şiddet olaylarının son bulması için aşiretler tarafından hazırlanan ortak metinle ilgili bilgi veren Sinika Aşireti’nden ve Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Recep Kavuş, bildiri için şimdiye kadar 15 önde gelen kişilerin imza attığını söyledi. Kavuş imzacılar arasında bölgede tanınan Yavuz Ekinci, Hasan Argunağa, Nihat Ekinci ve Barış Eviz’in de olduğunu ifade ederek bildiri metninde yer alacak çağrıyı şöyle özetledi:

Israrcı olanlarla ilişkimizi keseceğiz

“İster toprak anlaşmazlığı olsun, ister kan davası olsun. İnsanların ölmesini öldürülmesini kabul etmiyoruz. Sorun ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddetle değil hukukla çözülmesini istiyoruz. Şiddette veya cinayette ısrarlı olanlarla, ticari ve diğer ilişkilerimizi keseceğiz. Yaşanan saldırılarda hep uzun namlulu silahlar kullanılmaktadır. Silahlar nasıl temin ediliyor. Bununda son bulması ve silahsızlanmanın olmasını istiyoruz.” Recep Kavuş ayrıca , yaşanan sorunlar konusunda yardımcı olacak herkesten ve kurum, kuruluştan yardım isteyeceklerini de ekledi. Kavuş, “Çözüm için BDP, AKP ve devletin gerekli birimleriyle de bağlantıya geçeceğiz. Çözüme katkı sunmaları için onlara da çağrıda bulunacağız. Çözümün olması yolunda kimseyi ayrı tutmayacağız” dedi.