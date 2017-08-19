Mardin'de 665 kilo kaçak nargile tütününe 4 gözaltı

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde, bir araçta yapılan aramaada, piyasa değeri 65 bin lira olan 665 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak nargile tütününün ele geçirilmesi ile ilgili Mardin Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 17 Ağustos perşembe günü Kızıltepe İlçesi\'nde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Toplam piyasa değeri 65 bin lira olan ve yurda yasadışı yollarla sokulduğu tespit edilen 665 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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