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Mardin'de 613 kilo patlayıcı madde geçirildi

Patlayıcıların, Newroz kutlamaları esnasında kullanılmak istendiği iddia edildi

20 Mart 2016 19:03

Mardin'in Derik ilçesindeki 2 ayrı mahallede, 24 bidon içerisinde, piknik tüpleriyle güçlendirilmiş, toplam 613 kilo patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik güçlerine göre, ele geçirilen patlayıcılar, Newroz kutlamaları sırasında patlatılacaktı

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) aktardığı haberde, güvenlik güçleri bir ihbar üzerine Kale Mahallesi'ndeki bir evin bodrumuna baskın yaptı. Baskının ardında yapılan aramada, 13 bidon içinde, 283 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 piknik tüpü ve kablo bulundu.

Küçükpınar Mahallesi'nde ise bir evin yakınındaki alanda; 11 bidon içerisinde 330 kilogram ağırlığında, uzaktan kumanda düzenekli el yapımı patlayıcıya rastlandı.

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