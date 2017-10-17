Mardin'de 4 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin faili 7 PKK'lı tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde düzenlenen operasyonlarda kent merkezi ile Kızıltepe ve Derik ilçelerinde çeşitli tarihlerde 4 güvenlik görevlisini şehit eden, 1 bekçi adayını öldüren, 7 güvenlik görevlisi ve vatandaşı da yaralayan 7 kişi yakalandı. PKK terör örgütünün gençlik birimi olan Sivil Savunma Birlikleri (YPS) üyesi olduğu belirtilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada; Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı istihbarat, terörle mücadele ve polis özel harekât timlerinin 2 Ekim\'de Kızıltepe ilçe merkezinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, terör örgütünün gençlik birimi olarak bilinen YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen \'Zelal\' kod Nejla Atak isimli kişinin üzerinde 2 adet el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, \"Devam eden çalışmalarda aynı tarihlerde; 6 farklı hücre evlerinde Zelal kod Nejla Atak isimli şahsa keşif-istihbarat-milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan E. Ö., G. Ö., S. A., F. A., B. Ö. ve F. Ö. isimli şahıslar yakalanmış ve yapılan tahkikat neticesinde 16 Ekim\'de çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir\" denildi. Emniyet\'ten yapılan açıklamada, PKK terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklanan 7 kişinin katıldığı bazı eylemler şöyle:

* 22 Haziran 2016 tarihinde Kızıltepe İlçesi\'nde Çarşı Mahalle Bekçisi adayı Mehmet Veysi Sağlam’ın şehit edilmesi,

* 3 Temmuz 2016 tarihinde Kızıltepe\'de el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 3 vatandaşın yaralanması,

* 31 Ağustos 2016 tarihinde Kızıltepe İlçesi Tepebaşı Mahallesi\'nde Mehmet Aydın isimli şahısın yaralanması,

* 31 Ağustos 2016 tarihinde Ercan Gültekin isimli Çarşı ve Mahalle Bekçisi\'nin şehit edilmesi,

* 30 Ekim 2016 tarihinde Kızıltepe\'de AK Parti ilçe Başkanlığı\'nın taranması ve 2 polis ile bir askerin yaralanması,

* 24 Haziran 2016 tarihinde Derik İlçe Jandarma Komutanlığı\'na yapılan saldırı akabinde olay yerine giden takviye ekiplere yapılan saldırıda 2 askeri personel şehit edilmesi,

* 3 Ocak 2017 tarihinde bekçi adaylığını kazanan ancak hakkından feragat eden Baver Yılmaz\'ın öldürülmesi,

* 14 Ocak 2017 tarihinde Fırat Arsu isimli şahsın öldürülmesi.



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