Mardin'de 33 el bombası

Mardin Mazıdağı'ndaki bir evin bahçesinde yapılan hafriyatta 33 adet el bombası bulundu.



Mazıdağı ilçe merkezinde kimliği açıklanmayan bir kişi, satın aldığı evde hafriyat çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında toprak altından çıkan bir poşetin içerisinde 33 adet el bombası bulundu. Şahsın durumu polise bildirmesi üzerine olaya savcılık el koydu.



Edinilen bilgiye göre, 33 adet el bombasının bulunduğu Gündoğan Mahallesi Aydın Sokak'taki 2 katlı evin Hizbullah terör örgütünden kaydı bulunan ve halen cezaevinde olduğu bildirilen Fadıl ile kardeşi Abdülkadir Şani'ye ait olduğu belirlendi. İki kardeşin oturduğu ev bir süre önce Mikail Ekinci tarafından satın alındı. Ekinci, yerine yeni bir bina yapmak amacıyla satın aldığı evi iş makineleriyle yıktırdı.



Bombaların, mutfak duvarının yıkımı sırasında poşetler içerisinde bir araç lastiğine yerleştirilmiş halde bulunduğu kaydedildi.



Mardin'den gelen bomba uzmanı ekibinin de katıldığı çalışma sürerken, bulunan bombalarının ilk incelenmesinde 8'inin el bombası, 10'unun gözyaşartıcı bomba, 15'inin ise sis bombası olduğu belirlendi.



Olayla ilgili olarak kimlikleri açıklanmayan 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Yıkım çalışmalarına katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada alt kat dairenin mutfak duvarının yıkımı sırasında bombaların bulunduğunu belirterek, "Yıkımı yaparken araç lastiği çıktı. Duvara yerleştirildiği belirlenen araç lastiğinin içinde patlayıcılar çıkınca çalışmalar hemen durduruldu. Durum polise bildirildi ve polis gelip patlayıcıları aldı" dedi.



Çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı ve binanın zemininde iş makineleriyle kazı çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.



Diyarbakır bombalarının seri numaraları silinmiş



Bu arada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 02 Ocak 2009 tarihinde Turgut Özal Bulvarı'nda plastik bir paket içinde bulunan 4 el bombasıyla ilgili incelemesini tamamlayarak, dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.



Plastik bir paket içinde bulunan 4 el bombasının, seri numaralarının silindiği ve menşenin henüz belirlenemediği öğrenildi.



El bombalarında parmak izine rastlanılmadığı belirtildi.

