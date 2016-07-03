Mardin’de 30 gün boyunca ‘eylem’ yasağı

Mardin Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi çeşitli etkinliklerin yapılmasını 3 Temmuz itibariyle 30 gün süreyle yasakladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Valilik tarafından Mardin ve ilçelerinde 30 gün süreyle eylem yasağı getirildi. Konuyla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle yasaklama kararının alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle, ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreç göz önünde bulundurularak ilimizde bölücü terör örgütünün açık propagandasına dönüşmesi muhtemel provokatif eylemlerin, halkımızın güvenliği açısından tehlike arz edebileceği değerlendirilmektedir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların önlenmesi; kamu düzeni ve genel sağlık koşullarını bozacak, bireylerin hak ve özgürlüklerini ciddi anlamda kısıtlayacak olayların önüne geçilmesi amacıyla Valiliğimizce, Anayasanın 34. Maddesi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 10-17-19-23-32'inci maddeleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri uyarınca, il merkezimizde ve ilçelerimizde, 3 Temmuz 2016 Pazar gününden itibaren 30 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting stant açma ve çadır kurma vb. etkinliklere izin verilmeyecektir."